Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Bramel

Cuxhaven

Unbekannte entsorgten am Freitag oder Samstag (05.-06.04.2019) diversen Abfall am Bobetsdamm in der Gemarkung Bramel. Ein Altöl-Kanister und diverse Chemikalien zur Fahrzeugpflege wurden unweit eines Grabens abgelagert. Auch Dämmmaterialen, Rankstäbe, eine Kaffeemühle, diverse Haushalts- und Dekoartikel wurden neben sonstigem Schrott in der Natur entsorgt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 04706 - 9480 zu melden.

Polizeiinspektion Cuxhaven

