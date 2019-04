Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Sturz von Dach - 54-Jähriger wollte Solaranlage reinigen

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven. Am Samstagnachmittag brach ein 54-jähriger Arbeiter im Rahmen von Reinigungsarbeiten an einer Solaranlage durch eine Dachplatte und stürzte etwa sechs Meter tief auf den Boden eines Boxenlaufstalles. Der Unfall ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Samtgemeinde Börde Lamstedt. Der 54-Jährige aus Geestland verstarb kurz darauf in einer Klinik. Die Polizei hat das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet, um den Unglücksfall zu untersuchen.

