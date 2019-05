Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hagenbach - Brand eines Mehrfamilienhauses

Hagenbach (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz

In den frühen Stunden am Samstagmorgen kam es in Hagenbach zu einem Hausbrand in einem Acht-Parteienhaus. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Feuerausbruch im Wohnzimmer einer Drei-Zimmer-Erdgeschosswohnung. Die Bewohner der betroffenen Wohnung, die Mutter und ihr 9-jähriger Sohn, konnten noch rechtzeitig die Wohnung verlassen und alarmierten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses und die Feuerwehr VG-Hagenbach. Die vor Ort eingetroffenen Streifenbesatzung der PI Wörth evakuierte alle Bewohner des Hauses. Das Feuer konnte durch die FW Hagenbach vollständig gelöscht werden. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist vollständig ausgebrannt. Zwei weitere Wohnungen in den darüber liegenden Obergeschossen wurden durch eine starke Hitze- und Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Drei Bewohner des Hauses erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und konnten nach der Untersuchung das Krankenhaus verlassen.

Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen, die Ermittlungen dauern noch an.

