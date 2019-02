Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fahren ohne Führerschein - Bundespolizei fasst Gesuchten

Konstanz (ots)

Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte per Haftbefehl einen 25-jährigen deutsch-Rumänen. Der Mann wurde im vergangenen August rechtskräftig wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Seine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro beglich er bislang nicht.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz traf den Mann am 24. Februar am Bahnhof in Konstanz an. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde die Fahndungsnotierung festgestellt.

Der 25-Jährige konnte auch nach Eröffnung des Haftbefehls die Strafe nicht aufbringen. Auf Grund seiner familiären Situation, stimmte die Staatsanwaltschaft jedoch einer Teilzahlung der Schuld zu. Dadurch entging er einer 60-tägigen Freiheitsstrafe.

