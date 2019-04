Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018

Landstuhl (ots)

Die höchste Aufklärungsquote seit 1993 hat die Polizeiinspektion Landstuhl für das Jahr 2018 registriert. Im vergangenen Jahr wurden 66,5 Prozent aller Straftaten aufgeklärt, also zwei Drittel der Ermittlungsverfahren konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landstuhl wurden im vergangenen Jahr 2.786 Straftaten aufgenommen, 27 Delikte weniger als noch im Vorjahr. Die Straftaten verteilen sich über die unterschiedlichen Deliktsgruppen, die das Strafgesetzbuch vorsieht. Den größten Anteil an der Gesamtkriminalität bilden - trotz eines kontinuierlichen Rückgangs in den vergangenen Jahren - mit rund 25 Prozent die Eigentumsdelikte. Dazu gehören unter anderem Einbrüche und Diebstähle. Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzungen machen mit einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr 18 Prozent der Gesamtkriminalität aus. Vermögens- und Fälschungsdelikte liegen bei 21 Prozent (im Vorjahr 19 Prozent). Dazu gehören auch die Betrugsdelikte, die im vergangenen Jahr um 47 Fälle angestiegen sind. Die deutlichste Veränderung im Vergleich zum Vorjahr war bei den Wohnungseinbrüchen zu verzeichnen. Die gemeldeten Fälle gingen um rund 40 Prozent zurück: von 96 auf 58 Delikte - das sind 38 Fälle weniger als im Vorjahr. Was die regionale Verteilung der Straftaten innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Polizeiinspektion anbelangt, wurden 47 Prozent der Straftaten in der Verbandsgemeinde Landstuhl, 36 Prozent in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 15 Prozent in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau und zwei Prozent in der Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach registriert. Inspektionsleiter Siegfried Ranzinger zeigt sich zufrieden mit der Kriminalitätsentwicklung in der Region, insbesondere der positiven Entwicklung bei den Einbruchsdiebstählen. Die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Inspektion zum einen und die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich zum anderen haben wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Hoher Kontrolldruck, starke Präsenz und gezielte Aufklärungsmaßnahmen sind auch im laufenden Jahr die Schwerpunkte zur Kriminalitätsbekämpfung bei der Polizeiinspektion Landstuhl.

Die komplette Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für den Bereich der PI Landstuhl finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-westpfalz/polizeidirektion-kaiserslautern/polizeiinspektion-landstuhl/ Hier der Shortlink: https://s.rlp.de/GVPFX

