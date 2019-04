Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lauterecken (ots)

Eine PKW-Fahrerin übersieht "Rotlicht" und verursacht Unfall. Zu einem Zusammenstoß in der Saarbrücker Straße kam es am Montagmorgen. Eine 45-jährige Frau wollte mit ihrem Audi von der Hauptstraße in die Saarbrücker Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Mazda einer 54-jährigen Frau zusammen. Ein Zeuge gab an, dass die Fahrerin des Audis trotz rot zeigender Ampel nach rechts in die Saarbrücker Straße abbiegen wollte. Die Mazda Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

