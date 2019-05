Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Innenstadt - An mehreren Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen und Innenraum durchwühlt

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 25.05.19 wurden in einem Parkhaus in der Innenstadt durch bekannte Täter an insgesamt 14 PKWs die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Entwendet wurde glücklicherweise nichts, aber alleine der Sachschaden dürfte bei über 10.000EUR liegen! Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Ludwigshafen in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

