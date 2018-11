POL-VIE: Geldspielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Willich - Anrath (ots) - Am Montag, 19.11.2019, gegen 03:50 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte, auf der Jakob-Krebs-Straße, ein. An der rückwärtigen Seite hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Gaststätte wurde gezielt ein Automat aufgehebelt. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der 02162/377-0.

