POL-VIE: Einbruch scheiterte

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Unbekannte versuchten am Sonntag, den 18.11.2018 gegen 22:30 h vergeblich durch eine Kellertüre in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Overhetfelder Straße einzubrechen. Die Hausbewohnerin hatte zu diesem Zeitpunkt ein lautes Geräusch gehört und daraufhin die Jalousien hoch gezogen. Im Laufe des heutigen Tages bemerkte sie dann die Beschädigung an der Kellertüre./mikö (1614)

