POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Autofahrerin missachtet Stoppschild

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Verkehrsunfall fordert drei Verletzte. Am Montag, gegen 07.50 Uhr, fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal auf der Renneperstraße in Richtung Eicken. An der Kreuzung Waldnieler Straße missachtete sie offenbar das Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung. Ein 38-jährger Schwalmtaler, der mit seinem Auto in Richtung Dülken unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde dessen Auto auf ein drittes geschoben. Die 55-jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. /wg (1611)

