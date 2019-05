Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall und Strafanzeige wg. Verstoß gg. Betäubungsmittelgesetz (17-1205 + 18-1205)

Speyer (ots)

12.05.2019, 16.33 - 17:00 Uhr

Ein 45jähriger BMW-Fahrer und ein 79jähriger Mercedes-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die Mathäus-Hotz-Straße Richtung Bahnhofstraße. Beide Beteiligte warteten zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung zur Bahnhofstraße. Bei Grünlicht fuhr der Mercedes-Fahrer dann auf das Heck des noch stehenden BMW auf. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Während der Unfallaufnahme konnte von den Polizeibeamten plötzlich starker Marihuanageruch festgestellt werden. Dieser war einem 18-Jährigen zuzuordnen, welcher zu diesem Zeitpunkt unweit der Unfallstelle an einer Fußgängerampel stand. Der Beschuldigte hielt bei seiner Kontrolle noch einen angebrannten Joint in der rechten Hand. Bei seiner Durchsuchung konnten weitere Marihuanablüten in seiner mitgeführten Bauchtasche aufgefunden und sichergestellt werden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

