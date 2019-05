Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten in Altrip

Altrip (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.2019, kurz nach 15.00 Uhr kam es in Altrip, an der Einmündung der K13 mit der Ortstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Pkw die Ortsstraße von Altrip kommend, in Richtung K13 und beabsichtigte nach links auf diese einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 51-jährigen Frau, die die K13 aus Waldsee kommend in Richtung der Bezirksstraße befuhr. Durch den Unfall wurden zwei Insassen schwer und vier weitere leicht verletzt. Die Unfallstelle musste bis etwa 17:00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell