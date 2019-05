Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots)

In der Zeit vom 04.05.2019 - 10.05.2019 kam es in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernte. Der bisher unbekannte Fahrer beschädigte einen geparkten roten Honda am vorderen linken Stoßfänger. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

