Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am Freitag (10.05.19), gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 80-jährige Radfahrerin die Herzog-Otto-Straße und bog in die Drosselstraße ein. Wenige Meter nach der Einmündung stößt sie gegen den PKW eines 37-jährigen Fahrers, der ihr entgegen fuhr. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall an Brustkorb und Knie und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell