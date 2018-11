POL-PPTR: Länderübergreifende Kontrollaktion entlang der Sauer

Bitburg (ots) - Im Rahmen einer Kooperation der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität fanden am Donnerstag zahlreiche Polizeikontrollen statt. Auch das Polizeipräsidium Trier beteiligte sich an dieser Aktion. Unter Federführung der Polizeiinspektion Bitburg wurden in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr im deutsch- luxemburgischen Grenzgebiet entlang der Sauer zahlreiche mobile und stationäre Kontrollen durchgeführt. Neben einer Erhöhung des Fahndungsdrucks auf den An- und Abreisewegen überörtlich agierender Täter ging es bei diesen Maßnahmen auch um eine Steigerung der polizeilichen Präsenz an Kriminalitätsbrennpunkten. Eingebettet in eine spezielle Konzeption der Polizeiinspektion Bitburg wurde das Grenzgebiet zu Luxemburg entlang der Sauer für diesen Einsatz ausgewählt, da hier neben dem Phänomen der Wohnungseinbrüche auch eine Verschärfung der Drogenproblematik festzustellen ist. Neben der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz waren auch Kräfte der Bundespolizei und des Zoll in diesen Einsatz eingebunden. Nach Abschluss des Einsatzes zeigte sich einmal mehr die Erforderlichkeit zur Durchführung derartiger Kontrollen. So wurden insgesamt 6 Fahrzeugführer unter Drogen- oder Alkoholeinwirkung angetroffen. Ein Fahrzeugführer war ohne Fahrerlaubnis und ein weiterer ohne den für sein Fahrzeug erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Außerdem wurden zahlreiche Verwarnungen wegen verkehrsrechtlicher Verstöße ausgesprochen. Der Zoll stellte zudem zwei steuerrechtliche Verstöße fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell