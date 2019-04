Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Haustür hält Hebelversuchen stand

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Erbacher Straße hielt den Hebelversuchen noch unbekannter Täter am Montag (8.4.) stand. Trotz scheinbar mehrmaligen Versuchen die Tür aufzubrechen, scheiterten die Kriminellen, ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht an. Der versuchte Schaden an der Tür wird auf rund 300 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruches und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

