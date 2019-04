Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend (06.04.) sucht die Polizei in Erbach nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein vermutlich silberfarbener Kombi gegen 21.30 Uhr im Greta-Bickelhaupt-Weg wenden und kollidierte hierbei mit einem dort geparkten, roten Ford Fiesta an der Fahrerseite. Anschließend flüchtete der Verkehrsteilnehmer in Richtung Kreuzweg. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall bemerkt oder Hinweise zum Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

