Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Unbekannter läuft über Autodach

1000 Euro Sachschaden

Pfungstadt (ots)

Nachdem eine noch unbekannte Person in der Nacht zum Sonntag (6.-7.4.) offenbar mutwillig über das Dach eines in der Straße "Am Herrenhof" geparkte Auto gelaufen ist und dabei einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte, hat die Polizei in Pfungstadt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können. Wer hat verdächtige Personen in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und dem folgenden Sonntagmorgen beobachten können? Unter der Rufnummer 06157/9509-0 nehmen die Ermittler alles Sachdienliche entgegen.

