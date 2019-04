Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau

Nieder-Liebersbach: Blauer Focus aufgebrochen

Handtasche gestohlen

Birkenau (ots)

Eine auf dem Beifahrersitz eines blauen Focus zurückgelassene schwarze Damenhandtasche geriet am Sonntagnachmittag (7.4.) ins Visier von Kriminellen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das Fahrzeug in der Liebersbacher Straße. Offenbar reichten den Tätern wenige Minuten, in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 16.15 Uhr aus, um sich gewaltsam Zugang zu dem Auto zu verschaffen. Schnell schnappten sie sich die Tasche und suchte in unbekannte Richtung das Weite. Neben der Tasche erbeuteten die Kriminellen unter anderem eine Geldbörse und verursachten einen Sachschaden an dem Focus von mindestens 300 Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

