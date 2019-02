POL-PPWP: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Polizeipräsidium Westpfalz

Am Freitag, um 10.40 Uhr, wurde in der Luisenstraße ein 22-jähriger Autofahrer angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich deutliche Auffälligkeiten im Hinblick auf einen Drogenkonsum. Diese Auffälligkeiten wurden durch einen Urintest belegt. Der Mann hatte THC konsumiert. Auf der Dienststelle in der Gaustraße wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

