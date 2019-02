Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots)

Mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht - das ist die negative Bilanz von Einbrechern, die in der Nacht zu Donnerstag in der Königstraße am Werk waren. Die Unbekannten machten sich auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände an drei Baucontainern zu schaffen - an zwei Containern drückten sie die Rollläden hoch und warfen die Fenster mit einem Stein ein, an einem dritten rissen sie die Türklinke ab.

Ersten Überprüfungen zufolge wurden lediglich ein Paar Arbeitshandschuhe und ein Erste-Hilfe-Koffer gestohlen.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr. | cri

