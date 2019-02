Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Polizist kassiert Verwarnungsgelder

Eulenbis (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein falscher Polizeibeamter ist am Mittwochnachmittag in Eulenbis aufgetaucht und hat Autofahrer zur Kasse gebeten. Wie der Polizei am Donnerstag gemeldet wurde, hatte der unbekannte Mann am Nachmittag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die verbotenerweise den Feldweg zwischen Sulzbachtal und Eulenbis nutzten.

Der zivil gekleidete Mann soll sich als Polizeibeamter ausgegeben und von den Autofahrern jeweils ein "Verwarnungsgeld" von 20 Euro verlangt haben. Eine Quittung stellte er nicht aus.

Der Unbekannte soll mit einem silberfarbenen Kastenwagen mit KL-Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder von dem Mann ebenfalls angehalten wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell