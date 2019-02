Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflos aber aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Wegen Widerstands, Beleidigung und versuchter Körperverletzung hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Paradox: Der 47-Jährige wehrte sich gegen die Einsatzkräfte, die ihm eigentlich nur helfen wollten.

Zeugen hatten den Mann in hilfloser Lage in der Burgstraße auf dem Boden bei den Bushaltestellen entdeckt und den Rettungsdienst sowie die Polizei verständigt. Der 47-Jährige war erkennbar alkoholisiert, konnte sich nicht auf den Beinen halten und musste gestützt werden.

Weil er nicht in der Lage war, den Heimweg anzutreten, es aber keine Gründe für einen Krankenhausaufenthalt gab, sollte der Mann vorsorglich in Gewahrsam genommen werden. Das passte ihm aber offenbar nicht, und er fing an, sich zu sperren.

Als er in den Streifenwagen gesetzt wurde, beleidigte er einen Polizeibeamten und trat nach ihm, streifte aber zum Glück nur dessen Bein. Auf der Dienststelle angekommen, wehrte sich der 47-Jährige dagegen, in den Gewahrsamsbereich gebracht zu werden, und bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen nach gefährlichen Gegenständen fing er erneut an, nach den Polizisten zu treten.

Laut Alcotest hatte der Mann einen Pegel von 2,04 Promille. Ein Arzt bescheinigte die Haftfähigkeit, so dass der 47-Jährige seinen Rausch unter Polizeiaufsicht ausschlafen konnte. | cri

