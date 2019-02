Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Enkel Geburtstag gefeiert - zu Hause eingebrochen

Rodenbach (ots)

Gestern, zwischen 15.40 und 19.40 Uhr, wurde in ein Haus in der Rosenstraße eingebrochen. Oma und Opa waren bei einem Enkel Geburtstag feiern, in der Zeit wurde an ihrem Haus ein Fenster aufgehebelt. Dadurch kamen die Täter in die Wohnung und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Der Inhalt von Schubladen wurde teilweise in der Wohnung verteilt. Gestohlen wurden nach ersten Feststellungen Teile eines Bestecks. Zeugenhinweise an die Kripo in Kaiserslautern, Tel.: 0631/369-2620.

