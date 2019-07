Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrerin mit Auto zusammen gestoßen

Mit ihrem Mountainbike befuhr am Samstag, 06.07.2019, gegen 14.30 Uhr, eine 37 Jahre alte Frau die Turnstraße in Richtung Hauptstraße auf dem linken Gehweg. Als sie die Hauptstraße überqueren wollte, fuhr sie auf die Straße und übersah dabei eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo. Das Fahrrad kollidierte daraufhin mit dem Polo und die Radlerin wurde über das Auto geschleudert und stützte anschließend auf die Straße. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Die Polo Fahrerin sowie ihre 52 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

