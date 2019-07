Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einsätze wegen Auseinandersetzungen

Freiburg (ots)

Zu mehreren Einsätzen wegen körperlichen Auseinandersetzungen musste die Polizei in der Nacht zum Samstag, 06.07.2019, in Waldshut ausrücken. Gegen 02:45 Uhr, wurde ein junger Mann in der Innenstadt in Gewahrsam genommen, nachdem dieser auf der Straße Streit mit seiner Freundin hatte und diese geschlagen haben soll. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. Gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei ein größerer Streit auf dem Chilbiparkplatz gemeldet. Dort waren mindestens drei junge Männer aneinander geraten. Bei den deutlich alkoholisierten Beteiligten waren keinen nennenswerten Verletzungen erkennbar. Um kurz vor 04:00 Uhr rückten vier Streifenwagen zu einem Streit vor einer Gaststätte aus. Hier stand wohl eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen unmittelbar bevor. Die Polizei beschlagnahmte aus einem Auto mehrere Schlagwerkzeuge.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell