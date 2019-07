Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch ins Rathaus und in den Kindergarten in Rippolingen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Einbruch in das Rathaus und in den Kindergarten in Rippolingen bemerkt. Einem Taxifahrer war gegen 01:30 Uhr ein offenes Fenster am Gebäude aufgefallen. Eine Polizeistreife überprüfte dies und stellte fest, dass mehrere Türen und Fenster im und am Gebäude gewaltsam geöffnet worden waren. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Die Tatzeit lag vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, aufzunehmen.

