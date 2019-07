Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer im Kreisverkehr von Autofahrer übersehen - Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagmittag, 07.07.2019, auf der B 3 in Weil am Rhein einen Rollerfahrer übersehen, der sich bereits in einem Kreisverkehr befand. Der 20 Jahre alte Rollerfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 15:45 Uhr war der 43 Jahre alte Autofahrer mit dem Roller kollidierte, als er aus Richtung Haltingen in den Kreisverkehr einfuhr. Der Rollerfahrer stürzte auf den Asphalt und zog sich überwiegend Schürfwunden zu. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

