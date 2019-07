Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Uhren gestohlen

Freiburg (ots)

Einbrecher haben am Samstagabend, 06.07.2019, ein Haus in Binzen heimgesucht und Schmuck sowie Uhren gestohlen. In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 22:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam über die Terrassentüre in das Haus in der Baselstraße ein. Als Hebelversuche scheiterten, warfen sie mit einem großen Stein eine Glasscheibe der Terrassentüre ein, so dass sie diese entriegeln konnten. Das Haus wurde durchsucht. Mehrere Uhren und Ringe nahmen die Einbrecher mit. Der Wert des Stehlgutes liegt bei mehreren hundert Euro. Nach Sachlage betraten die Tatverdächtigen das Grundstück vom weitläufigen Garten her. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Lörrach übernommen (Kontakt 07621 176-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell