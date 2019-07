Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Beschädigung durch einen Heuballen

Riegel: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Freiamt: Beschädigung durch einen Heuballen

Am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, verselbständigte sich in Freiamt, Tennenbach, ein Heurundballen. Infolge des Gefälles kam er ins Rollen und beschädigte einen Pkw, der dort ordnungsgemäß parkte. Vermutlich war der Ballen nach dem Pressen nicht gegen Wegrollen gesichert worden.

Riegel: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Am Samstagmittag, kurz nach 16 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Rennradfahrer den Wirtschaftsweg von der Endinger Straße kommend in Richtung Norden. An einer Einmündung wollte er nach links abbiegen, nahm jedoch die Kurve zu eng und kollidierte dort mit einem 57-jährigen Rennradfahrer, der dadurch zu Sturz kam und sich leicht verletzte.

ak / wr

