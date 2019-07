Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Unbekannter versucht Geldkassetten bei Cabaret-Veranstaltung zu entwenden

Freiburg (ots)

Während einer Cabaret-Veranstaltung in der Talvogteistraße in Kirchzarten versuchte am Samstag, den 06.07.2019 ein bislang unbekannter Täter kurz nach 21:00 Uhr zwei Geldkassetten zu entwenden. Der Kassierer stellte sich dem Unbekannten in den Weg, woraufhin er einen drohenden Faustschlag mit dem Arm abwehren musste. Der Täter ergriff daraufhin die beiden Kassetten mit den Eintrittsgeldern und rannte Richtung Ortsmitte.

Sowohl Kassierer als auch vier Gäste nahmen die Verfolgung des Mannes auf, woraufhin dieser die Kassen fallen lies und entkam.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Glatze, kräftiger Oberkörper, Mitte bis Ende 20, er trug eine kurze Hose mit Anglerhut.

Der Polizeiposten Kirchzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter Tel: 0761-8824421 zu melden.

