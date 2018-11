POL-CE: Bergen - Autodiebe stehlen Partyservice-Transporter

Celle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (22.11.2018) entwendeten unbekannte Täter von dem Firmengrundstück eines Partyservice in der Harburger Straße ein Transportfahrzeug mit Kühlaufbau. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 04.30 Uhr. Bei einem weiteren Fahrzeug öffneten die Täter auf bisher unbekannte Art die Fahrertür und manipulierten am Zündschloss. Das Kraftfahrzeug ist auffällig mit einer Werbefolie beklebt und trägt die Aufschrift "Chrischan Der Partyspezialist". Die Höhe des entstandenen Schadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei Bergen unter 05051/47166-0.

