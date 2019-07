Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein (BAB 5): Bei Caravan- und Wohnmobilkontrolle zog die Polizei auf der Autobahn A5 zu schwere Reisemobile aus dem Verkehr

Insgesamt für acht Bundesländer beginnen in diesen Tagen die Schulsommerferien. Auffallend viele Reisende sind mit Caravan-Anhängern und Wohnmobilen in Richtung Süden unterwegs. Um auch diese Verkehrsteilnehmer auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen, kontrollierte die Verkehrspolizei Freiburg am Freitagvormittag, 05.07.2019, auf der A5 bei Neuenburg.

Auf der speziell eingerichteten Wiegestraße der Polizei, auf einem Autobahnparkplatz, wurden die Reisemobile auf zu hohe Achslasten und das Gesamtgewicht überprüft.

Von den über 70 überprüften Fahrzeugen wurden insgesamt 17 wegen Überschreitungen der zulässigen Gewichte mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Kasse gebeten. Vier Fahrzeugführer hatten ihr Urlaubsgefährt gravierend überladen, weshalb sie mit einem Bußgeldbescheid zwischen 120 und 250 Euro und entsprechendem Punkteeintrag in Flensburg rechnen müssen. Andere kamen mit einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro davon. Allesamt mussten sie allerdings eine zeitaufwendige Gewichtsreduzierung vor Ort, sei es durch Umladen in ein anderes Fahrzeug oder Zwischenlagerung in einer Spedition, vornehmen.

Im Verlauf der Kontrolle wurden auch zwei Kleintransporter über die Waage gezogen. Beiden wurde die Weiterfahrt wegen deutlicher Überladung über 20 Prozent untersagt. In einem Fall wurde das Instrument der Vermögensabschöpfung angewendet. Das heißt, hier musste ein polnischer Unternehmer den Gesamtbetrag, den er für diesen Fahrauftrag erhalten hatte, im Rahmen des Einziehungsverfahrens des Wertersatzes an die Bußgeldstelle abtreten.

Gründe für die Überladungen, so die Verkehrsüberwachungsspezialisten der Polizei, sind in der Regel ein voller Wassertank, zu viel und zu schweres Gepäck, falsche Ladungsverteilung bzw. zu schwere nachträgliche Ein- und Anbauten in den Reisemobilen.

Weitere Reiseverkehrskontrollen werden in den nächsten Wochen erfolgen.

