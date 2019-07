Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunkener greift Rettungsdienst in Grenzach an.

Grenzach-Wyhlen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Grenzach zu einem unerfreulichen Zwischenfall mit einer stark alkoholisierten Person. Unbekannte hatten den Rettungsdienst verständigt, weil ein 43-jähriger Mann augenscheinlich Hilfe benötigt hatte. Als der Rettungsdienst in der Jacob-Burckhardt-Straße eintraf und den Mann behandeln wollte, griff dieser die Helfer an und schlug nach ihnen. Beamte des Polizeireviers Rheinfelden wurden zur Unterstützung gerufen und nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam. Er musste die Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle des Polizeireviers Zelle verbringen.

