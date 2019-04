Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Durch Verkehrsunfall beschädigter Stromverteilerkasten

Allendorf, Hauptstraße (ots)

Allendorf - Am Freitag, den 12.04.2019 gegen 12.30 Uhr wurde festgestellt, dass der Stromverteilerkasten am Dorfgemeinschaftshaus in Allendorf durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Diez unter der 06432/6010

