Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Tonfiguren

Hahnstätten, Ringstraße (ots)

Hahnstätten - In der Zeit vom 07. bis zum 12.04.2019 wurden in der Ringstraße in Hahnstätten zwei aus Ton gefertigte Pilze aus einem Garten entwendet. Dabei handelt es sich um zwei handgefertigte Unikate.

Hinweise bitte an die Polizei Diez unter der 06432/6010

