POL-NI: Stadthagen-Unbekannte zünden Gartenstuhl an

Nienburg (ots) - (BER)Am Freitagmorgen, 07.09.2018, gegen 10.00 Uhr, stellte der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses am Stadthäger Nordring fest, dass ein unbekannter Täter einen Kunststoffgartenstuhl von einer Terrasse zunächst angezündet und dann an die Hauswand geschoben hatte. Das Feuer erlosch von allein, die Wand wurde bis auf Rußschwärzungen nicht beschädigt. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass vermutlich außerdem ein Stück brennendes Papier in einen Briefkasten geworfen worden war und ebenfalls versucht wurde, ein Fliegengitter an einem Wohnungsfenster zu beschädigen. Alle Feuer erloschen von allein, Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Erste Befragungen in der Nachbarschaft brachten keine Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen.

