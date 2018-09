POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (sb) Verkehrsunfall

Am 09.09.2018 um 01:10 Uhr gerät ein 20 jähriger Fahrzeugführer aus Rinteln im Kreisverkehr der Stükenstraße ins Schleudern. Hierdurch kommt er von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Laterne auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes. Hierbei entsteht ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe an einer dortigen Laterne und am Pkw des Fahrers. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell