Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung der PI Montabaur vom 12.04.19; Brand einer Scheune in 56237 Alsbach

Montabaur (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Scheune am Ortsrand von Alsbach in Richtung Faulbach, in der u.a. landwirtschaftliches Gerät und Rinder untergebracht waren, in Brand. Die Rinder konnten unversehrt aus der Scheune gebracht werden. Es wird derzeit von einer fünfstelligen Schadenssumme ausgegangen.

