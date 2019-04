Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl in 56412 Nentershausen

Montabaur (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 12.04.2019, 20:05 Uhr bis 22:50 Uhr, wurde in Nentershausen, Rheinstraße, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in den Wohnbereich. Hier wurde Bargeld entwendet. Wer kann Hinweise zu dem/den Tätern machen oder hat ungewöhnliche Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes zu o.g. Zeitraum gemacht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

