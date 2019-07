Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunken und berauscht vom Zoll erwischt.

Grenzach-Wyhlen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Grenzübergang Hörnle ein 25-jähriger Autofahrer durch Beamte des Zolls einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten rasch, dass der junge Mann alkoholisiert war. Außerdem gab es Anzeichen für die Wirkung anderer berauschender Mittel. Daher wurde das Polizeirevier Rheinfelden informiert, welches die Ermittlungen übernahm. Durchgeführte Test zeigten, dass der Fahrer nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug sicher zu führen. Da er auch noch Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiteres. Der Fahrer wird seinen Führerschein für eine unbestimmte Zeit abgeben müssen.

