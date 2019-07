Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung und Sachbeschädigung in einem Einkaufsmarkt in Lörrach.

Lörrach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 04.07.2019, kam es gegen ca. 17:45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt beim Meeraner Platz in Lörrach zu folgendem Vorfall: Eine männliche Person rannte in dem Markt einen älteren Kunden um. Dieser fiel zu Boden. Beim Verlassen des Marktes stieß die Person eine Radfahrerin um, welche sich vor dem Eingang zur Marie-Curie-Straße aufhielt. Hierbei soll das Fahrrad der Frau beschädigt worden sein. Der Täter konnte später festgenommen werden. Beide Geschädigte konnten jedoch von den Einsatzkräften nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Geschädigten werden daher gebeten, sich bei der Polizei Lörrach unter 07621/176-500 zu melden, um den weiteren Sachverhalt aufzuklären. WT / RF

