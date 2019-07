Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahren unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Einer Polizeistreife fiel am gestrigen Abend ein Pkw mit defekter Beleuchtung auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr, woraufhin sie diesen einer Atemalkoholkontrolle unterzogen. Das Alkoholmessgerät zeigte einen deutlich überhöhten Wert an, so dass dem Fahrzeuglenker die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten wurde.

Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren gegen ihn rechnen.

/Pf.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell