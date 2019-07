Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Nachträgliche Zeugensuche zu einer Auseinandersetzung vor Gaststätte - Mann erleidet schwere Kopfverletzung

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall vom letzten Freitag, 28.06.2019, in St.Blasien sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23:30 Uhr war es dort vor einer Gaststätte in der Menzenschwander Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männer gekommen. Ein 46 Jahre alter Mann erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und befindet sich immer noch in einem Krankenhaus. Die Polizei konnte noch in der Nacht die Personalien aller Beteiligter erheben. Neben dem Verletzten waren drei junge Männer in das Geschehen involviert. Laut Aussagen dieser soll die Auseinandersetzung von Passanten beobachtet worden sein, die der Polizei bislang nicht bekannt sind. Wer zum Vorfall Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

