Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Taschendieb nimmt trotz Gegenwehr Geldbeutel an sich

Freiburg (ots)

Ein Taschendieb hat am Donnerstag, 04.07.2019, in Weil am Rhein, trotz Gegenwehr seines Opfers dessen Geldbörse aus der Hose gestohlen. Gegen 13:30 Uhr war ein 71 Jahre alter Mann auf dem fünften Deck des Parkhauses im Rheincenter und stand am dortigen Geländer und sah Richtung des Rheins. Plötzlich bemerkte er, wie jemand versuchte, sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Er wehrte sich dagegen und schlug dem Dieb ins Gesicht. Trotzdem machte dieser weiter und zerrte an der Geldbörse, so dass die Hose des Seniors zerrissen wurde. Der Tatverdächtige flüchtete über die Treppen des Parkhauses. Ein Zeuge verfolgte ihn noch, konnte aber die Flucht nicht verhindern. Der mutmaßliche Taschendieb wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sportliche Statur, südländisches Aussehen, Glatze oder kurze Haare. Dieser entkam mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, Bankkarten und persönlichen Dokumenten des Eigentümers.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell