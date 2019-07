Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Rückwärtsfahren übersehen - Mann wird umgestoßen und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Von einem rückwärtsfahrenden Auto umgestoßen und leicht verletzt wurde am Donnerstagmittag, 04.07.2019, ein Mann in Lörrach. Gegen 15:20 Uhr war der Verletzte von einem 72 Jahre alten Autofahrer in der Hofmattstraße übersehen worden, als dieser rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Der Verletzte hatte zuvor dahinter am Fahrbahnrand geparkt, um eine gehbehinderte Beifahrerin aussteigen zu lassen. Hierzu holte er gerade deren Rollator aus dem Kofferraum, als der vom rückwärtsfahrenden Pkw berührt wurde. Dabei wurde auch die offene Heckklappe seines Autos beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro

