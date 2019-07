Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrecher versuchen sich an einem Tresor

Freiburg (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch, 03.07.2019, in Weil am Rhein versucht, den Tresor in einem Café aufzubrechen. Dies scheiterte, jedoch wurde die Kaffeekasse der Angestellten und sämtliche Flaschen Alkoholika mitgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten gegen 01:50 Uhr mindestens zwei vermutlich männliche Personen die Räumlichkeiten des Café und der Bäckerei in der Königsberger Straße. Sie versuchten, den Tresor aufzuhebeln und verschwanden nach kurzer Zeit mit den Sparschwein und den Flaschen. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

