Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und fährt davon

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag, 04.07.2019, in Rickenbach auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend, als die Unfallgegnerin auf die Polizei bestand, nach Hause gefahren. Gegen 12:15 Uhr war es zu der kleinen Kollision gekommen. Der 60-jährige Mann soll den stehenden Renault einer 66 Jahre alten Frau gestreift haben, wobei beide Autos beschädigt wurden. Der Mann gab zwar seinen Namen gegenüber der Frau an, soll aber davon gefahren sein, als sie die Polizei rufen wollte. Zu Hause konnte der Mann von der Polizei angetroffen werden. Er räumte den Unfall sogleich ein, äußerte aber, dass die Frau keine Polizei wollte und er nun schon etwas getrunken habe. Eine entsprechende Überprüfung ergab rund 1,8 Promille. Um die genaue Beeinflussung zur Unfallzeit zu ermitteln, wurden zwei Blutproben erhoben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

