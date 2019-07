Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Junger Radler kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagmorgen, 04.07.2019, in der Schmittenau in Waldshut mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurde der junge Radler leicht verletzt. Gegen 08:30 Uhr war der 14-jährige in der Klingnauer Straße etwas nach links gefahren und hatte nicht bemerkt, dass bereits ein Auto neben ihm war, um zu überholen. Das Fahrrad und das Auto berührten sich, in der Folge kam der Jugendliche zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Das DRK brachte ihn ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 Euro.

