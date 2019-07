Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Kirchzarten, Gemarkung Zarten: Kollision vor Schulbeginn - Beteiligte gesucht!

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Dienstag, 04.06.2019, um 7:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Radfahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine Schülergruppe mit Rädern vom Krüttweg kommend in Richtung Zarten. Die Gruppe überquerte die Dreisam und fuhr in Richtung Dorfbachweg zum Zartener Kreisel. In der Gruppe fuhren zwei junge Frauen und ein junger Mann nebeneinander. In Höhe der Inselstraße kollidierte der links fahrende bislang unbekannte junge Mann mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Radfahrer. Hierbei stürzten beide.

Es wurden keine Personalien ausgetauscht. Im Nachhinein stellten sich bei dem 48-Jährigen Schmerzen ein, so dass er eine Klinik aufsuchen musste.

Die Beteiligten werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchzarten unter Tel. 07661-979190 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761 882-4421 zu melden.

